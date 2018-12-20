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Es-Sadık el-Mehdi'den Sudan'da "yeni toplumsal sözleşme" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 02:52 | Son Güncelleme

Sudanlı muhalif lider Es-Sadık el-Mehdi, zor hayat şartları nedeniyle başlayan protestolarla eş zamanlı olarak "Yeni bir toplumsal sözleşme" çağrısında bulundu

HARTUM (AA) - Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi, 10 ay aradan sonra döndüğü Sudan'da, uzlaşı üzerine oluşan başkanlıkla yönetilen yeni bir ulusal hükümet kurulması çağrısı yaptı.

Sudan'daki muhalif grup "Nida Sudan" ittifakının başındaki isim Mehdi, ülkeye gelişinin akabinde, başkent Hartum'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, zor hayat şartları nedeniyle başlayan protestolarla eş zamanlı olarak "yeni bir toplumsal sözleşme" çağrısında bulundu.

Yeni toplumsal sözleşme belgesinin ülkedeki akademik, dini, kabile ve siyasi güçler tarafından hazırlanmasını isteyen Mehdi, belgenin Cumhurbaşkanına barışçıl bir şekilde sunulması gerektiğini dile getirdi.

Sudan'da tüm tarafların bağlı kalacağı bir ateşkesi, insani yardımların kolaylaştırılmasını ve hapistekilerin serbest bırakılmasını isteyen Mehdi, uzlaşıyla belirlenen bir başbakan tarafından yeni bir ulusal hükümet kurulması talebinde bulundu.

Sudan Devlet Güvenlik Savcılığı, nisan ayında Mehdi hakkında bazıları idama varan cezaların talep edildiği 10 ayrı dava açmıştı. Mehdi, "rejimi devirmek için silahlı isyancı hareketlerle koordinasyon kurmakla" suçlanmıştı. Savcılığın Mehdi hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından kasım ayında Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir tarafından af kararı çıkarılabileceği açıklanmıştı.

Mehdi, 1986-1989 arasında başbakanlığı döneminde Beşir tarafından askeri darbeyle koltuğundan indirilmişti. 2014'te yaklaşık bir ay gözaltında kalmasının ardından Mısır ve farklı ülkelerde ikamet eden Mehdi, 2017'deki dönüşünün ardından tekrar yurt dışına çıkmıştı.

Ülkede bazı bölgelerde OHAL ilan edilmesine sebep olan yoğun protestoların, Mehdi'nin ülkeye gelişiyle başlaması dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Es-Sadık El-Mehdi Sudan Toplumsal sözleşme

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