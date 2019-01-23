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"Eş-Şebab Kenya'yı hedef alarak uluslararası propagandayı amaçlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Makerere Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yusuf Serunkuma: - "Kenya çok sayıda yabancı diplomatik misyona sahip ve bölgedeki en zengin ülke. Bu yüzden buradaki bir saldırı dünya çapında dikkati çekiyor" - Afrika Boynuzu Güvenlik Uzmanı Andrews Atta-Asamoah: - "Kenya büyük bir turizm merkezi ve buradaki bir saldırı farklı milletlerden insanları etkiliyor. Bu da tam olarak Eş-Şebab'ın istediği şey"

Uzmanlar, terör örgütü Eş-Şebab'ın sıklıkla Kenya'yı hedef almasında örgütün uluslararası medyayı kullanarak propaganda yapmak istemesinin başı çektiğini söyledi.

Uganda'nın Makerere Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Yusuf Serunkuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok fazla yabancı diplomatik misyona sahip olması ve bölgesinin en zengin ülkesi konumunda yer almasının Kenya'ya yönelik saldırıların küresel ölçekte dikkati çekmesini sağladığını belirtti.

Örgütün düzenlediği saldırıların ülkedeki yabancı gazeteciler tarafından geniş şekilde işlendiğini ve dünya kamuoyuna aktarıldığını ifade eden Serunkuma, böylelikle Eş-Şebab’ın kendi propagandasını kolaylıkla yayabildiğini dile getirdi.

Serunkuma, "Kenya'da sık sık görülen saldırılar aynı zamanda Eş-Şebab'ın halen Somali sınırları dışında saldırı yapabilme potansiyelini de doğruluyor." diye konuştu.

- "Saldırılar farklı milletlerden insanları etkiliyor"

Afrika Boynuzu Güvenlik Uzmanı Andrews Atta-Asamoah, saldırıların Kenya'yı, Somali'deki askeri güçlerini geri çekmeye zorlama amacı taşıdığı iddialarına katılmadığını söyledi.

Eş-Şebab'ın bu ülkeyi hedef alarak dikkati çekmek istediğini belirten Asamoah, "Kenya büyük bir turizm merkezi ve buradaki bir saldırı farklı milletlerden insanları etkiliyor. Bu da tam olarak Eş-Şebab'ın istediği şey." diye konuştu.

Ülkedeki işsizliğin Kenyalı gençleri bu aşırılıkçı gruplara sapmaya ittiğini dile getiren Asamoah, "Uyuyan hücrelerin varlığı ve radikalleşmiş Kenyalılar içerisindeki sempatizanlar, örgütün Kenya'da saldırı yapmasını kolaylaştırıyor." dedi.

Her iki uzman da Kenya gibi çok sayıda Afrika ülkesinin Afrika Birliği Somali Misyonuna (AMISOM) asker göndermesi nedeniyle bu saldırıların Somali'deki Kenya askeri varlığıyla ilişkili olmadığını iddia etti.

- "Teröristler ülkeye rahat geçiş yapıyor"

Kenya vatandaşı Abu Sakeena, Kenya'nın Somali sınırının teröristlerin ülkeye rahat geçiş yapmasına olanak sağladığına inanırken, Kenya güvenlik güçlerinin sınırda yeteri kadar dikkatli olmadığını, görevlilerin düzensiz göçmen ve mültecilerden rüşvet alarak geçişlere izin verdiğini ileri sürdü.

Mombasa'da yaşayan Kenyalı Mike Omollo ise Kenya'daki Somali kökenlilerin Eş-Şebab sempatizanı olarak değil de vatandaş ve teröre karşı mücadelede ortak olarak görülmesi gerektiğini ve bu sayede daha fazla istihbarat toplanabileceğini dile getirdi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de geçen hafta bir otele düzenlenen saldırıda Eş-Şebab, içlerinde yabancı ülke vatandaşlarının da olduğu 21 kişiyi öldürmüştü. Saldırının, 2016'da Somali'deki bir Kenya askeri üssüne yapılan ve 150 civarında askerin ölmesine neden olan saldırının yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekmişti.

Örgüt, 2015’te Garissa Üniversitesine yaptığı saldırıda çoğu öğrenci 148 kişiyi öldürürken, 2013'te Nairobi'deki Westgate Alışveriş Merkezi'ne yönelik saldırısında da onlarca sivili katletmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab Kenya

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