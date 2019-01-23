"Eş-Şebab Kenya'yı hedef alarak uluslararası propagandayı amaçlıyor"

Uzmanlar, terör örgütü Eş-Şebab'ın sıklıkla Kenya'yı hedef almasında örgütün uluslararası medyayı kullanarak propaganda yapmak istemesinin başı çektiğini söyledi.

Uganda'nın Makerere Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Yusuf Serunkuma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok fazla yabancı diplomatik misyona sahip olması ve bölgesinin en zengin ülkesi konumunda yer almasının Kenya'ya yönelik saldırıların küresel ölçekte dikkati çekmesini sağladığını belirtti.

Örgütün düzenlediği saldırıların ülkedeki yabancı gazeteciler tarafından geniş şekilde işlendiğini ve dünya kamuoyuna aktarıldığını ifade eden Serunkuma, böylelikle Eş-Şebab’ın kendi propagandasını kolaylıkla yayabildiğini dile getirdi.

Serunkuma, "Kenya'da sık sık görülen saldırılar aynı zamanda Eş-Şebab'ın halen Somali sınırları dışında saldırı yapabilme potansiyelini de doğruluyor." diye konuştu.

- "Saldırılar farklı milletlerden insanları etkiliyor"

Afrika Boynuzu Güvenlik Uzmanı Andrews Atta-Asamoah, saldırıların Kenya'yı, Somali'deki askeri güçlerini geri çekmeye zorlama amacı taşıdığı iddialarına katılmadığını söyledi.