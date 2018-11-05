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Eş-Şebab’ın eski lideri eyalet başkanlığına resmen aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 20:06 | Son Güncelleme

Eş-Şebab’ın eski lideri eyalet başkanlığına resmen aday

MOGADİŞU (AA) - Somali’de bir zamanlar terör örgütü Eş-Şebab’ın iki numaralı ismi olan Muhtar Ebu Mansur, ülkenin güneyinde yapılacak seçimlerde resmen aday olmaya hak kazandı.

Somali’nin Güney Batı eyaletinde bu ay başkanlık için düzenlenecek seçimlerde daha önce aday olduğunu açıklayan Mansur, bugün hükümet yetkilileri tarafından verilen resmi adaylık belgesini teslim aldı.

Geçen yıl örgütü terk ettiğini açıklayan ve hükümet güçlerine teslim olan Mansur’un seçim vaatleri arasında Eş-Şebab’a karşı mücadele etmek de bulunuyor.

Bir dönem Eş-Şebab’ın resmi sözcülüğünü de yapan Mansur, örgütten ayrıldıktan sonra militanlara örgütü terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

Mansur, eyalet seçimlerinde mevcut başkan Şerif Hasan’ın yanı sıra eski Maliye Bakanı Muhammed Aden Farketi ile de yarışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Eş Şebab seçim Somali

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