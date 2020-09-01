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  4. Eş zamanlı 3 ilde düzenlenen operasyonla 11 kişi gözaltına alındı

Eş zamanlı 3 ilde düzenlenen operasyonla 11 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yapılan planlı projeli dosya kapsamında il merkezinde 2, Sülümenli beldesinde 3, Çobanlar ilçesinde 2, Çavdarlı köyünde 1, Kütahya’da 4, Konya’da 1 ve İzmir’de 1 olmak üzere 14 şüpheli şahsın yakalanabilmesi için şüphelilere ait 14 ikamette arama yapıldı.

Afyonkarahisar merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yapılan planlı projeli dosya kapsamında il merkezinde 2, Sülümenli beldesinde 3, Çobanlar ilçesinde 2, Çavdarlı köyünde 1, Kütahya’da 4, Konya’da 1 ve İzmir’de 1 olmak üzere 14 şüpheli şahsın yakalanabilmesi için şüphelilere ait 14 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 320.72 gram esrar, 10.26 gram bonzai, 40 lyrica ibareli yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 1 hassas terazi, 3 av tüfeği, 1 canik 55 ibareli tabanca, 2 şarjör, 55 tabanca fişeği, 19 tabanca fişeği, 2 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şahsıda yakalama çalışmaları devam ediyor.

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