Esad'a çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

"2019 Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası" adı verilen tasarı, Temsilciler Meclisindeki oylamadan oy birliği ile geçti.

SURİYE MERKEZ BANKASI İLE İŞ YAPAN HERKESE YAPTIRIM

Tasarı, Donald Trump yönetiminin Suriye rejimi, güvenlik teşkilatları ya da Suriye Merkez Bankası ile iş yapan herkese yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Ayrıca yasa tasarısındaki yaptırımlar, Suriye rejimiyle bağlantılı inşaat projeleri ya da Suriye'de rejimin kontrolünedeki havayolu ya da enerji endüstrisi ile iş birliği yapanları da kapsıyor.

TRUMP HER DURUM İÇİN AYRI BİR YAPTIRIM UYGULAYABİLECEK

Yasa, Esad rejiminin ablukasının yol açtığı açlık, kimyasal silah saldırıları gibi insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik de yaptırımlar getiriyor. Yasa kapsamında Trump, her durum için ayrı bir yaptırım uygulayabilecek, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ya da sivillere yönelik saldırıların kesilmesi durumunda ise yaptırımlar da askıya alınabilecek.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, yaptığı konuşmada, "Dünya Suriyeli insanlar konusunda başarısız oldu. Hiçbir şey bu insanların neredeyse 8 yıldır katlanmak zorunda kaldıkları dehşeti geri alamaz. Hiçbir şey kaybedilenleri geri getiremez. Başımızı başka yöne çevirip, Esad'in, Rusya'nın ve İran'ın Suriye'yi ezip geçmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.