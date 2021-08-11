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  4. Esad'dan dikkat çeken hamle: 'Göstermelik' rakibini devlet bakanı olarak atadı

Esad'dan dikkat çeken hamle: 'Göstermelik' rakibini devlet bakanı olarak atadı

11.08.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad, onayladığı kabinede, mayısta düzenlenen sözde devlet başkanı seçimindeki göstermelik rakibi Abdullah Sellum Abdullah'ı "Devlet Bakanı" görevine atadı.

Esad'dan dikkat çeken hamle: 'Göstermelik' rakibini devlet bakanı olarak atadı

Uluslararası kamuoyunun eleştirdiği "devlet başkanı seçimini" kazandığı ileri sürülen Esad, dün, rejimin yeni kabinesine onay verdi.

KRİTİK GÖREVDEKİ İSİMLER DEĞİŞMEDİ

Rejim medyasındaki haberlere göre, Hüseyin Arnus'un başkanlığında tekrar kurulan rejimin 29 bakanlıktan oluşan sözde kabinesinde sadece 5 isim değişti.

Rejimin İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığını yürüten isimler ise değişmedi.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Açıklanan kabinede, rejimin mayısta gerçekleştirdiği seçimde, Esad'in göstermelik rakibi Abdullah'a "devlet bakanı" görevi verilmesi dikkati çekti.

Herhangi bir seçim kampanyası yürütmeyen Abdullah'ın, Suriyeli muhaliflerce "tiyatro" benzetmesi yapılan söz konusu seçimde, 213 bin 968 ile oyların yüzde 1,5'ini aldığı ileri sürülmüştü.

Kamuoyunun tanımadığı Abdullah, sözde seçim sürecinde rejime ve yüz binlerce sivili katlettiği uluslararası raporlara yansıyan rejim ordusuna övgüler yağdırmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
seçim suriye
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