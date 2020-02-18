Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

"Halep ve İdlib eyaletlerini kurtarma savaşı devam ediyor" diyen Esad, Halep'in batısındaki birçok bölgenin Suriye ordusu tarafından muhaliflerden geri alındığını duyurdu. "SONA YAKLAŞTIK" MESAJI



Bu kazanımların 9 yıldır süren savaşın sonu olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Esad, temkinli de olsa "sona yaklaştıkları" mesajını verdi: "Kalbimize kazımaya çalıştıkları korkunun karşısında zafer kazandık. Ancak bu bölgelerin kurtuluşuyla savaşın sonunun gelmediğinin; komploların sona ermediğinin; terörizmin ölmediğinin ya da düşmanın teslim olmadığının tamamen farkındayız. Bu kurtuluşla, eninde sonunda tam galibiyeti elde edeceğimizi göstermiş; bütün hatalarını yüzlerine vurmuş olduk." İdlib'in doğusu ve Halep'in batısındaki birçok bölgenin kontrolünü Aralık ayından bu yana devam eden operasyonlarda yeniden ele geçiren Esad'a bağlı Suriye ordusu, ülkenin batısındaki en büyük şehirlerden ikisini, Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan M5 karayolunu da 2012'den bu yana ilk kez tamamen kontrol altına aldı.

2012'de, iç savaş başladıktan bir yıl sonra muhaliflerin kontrolüne geçen İdlib, Hayat Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün de güçlendiği bölge olmuştu. Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammoud, Halep Uluslararası Havalimanı'nın yıllar sonra yeniden açıldığını ve Çarşamba günü Şam'dan Halep'e ilk uçuşun yapılacağını duyurdu. Birkaç gün içinde Kahire'ye bu havalimanından uçuşların başlayacağını söyledi. Şam yönetimine yakın El Vatan gazetesi de M5 karayolunun hafta sonunda yeniden kullanıma açılacağını yazdı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ŞUBAT AYI BİTMEDEN BİZ BU İŞİ YAPACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı bir konuşmada "Şu anda Suriye'de en aciliyet kesbeden yer olan İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesidir. Aksi takdirde şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız…Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa biz ona da varız." demişti. İdlib'deki son durumu görüşmek üzere Türk Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat görevlilerinden oluşan bir heyet, Moskova'da Rus mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmeler bugün de devam edecek.

Suriye ordusunun Ekim ayı sonunda başlayan ancak Aralık itibarıyla yoğunlaşan operasyonlarında en büyük destekçisi olan ve hava bombardımanları yapan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Münih Güvenlik Konferansı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptığı görüşmeden bir gün sonra "Teröristler Suriye askerlerinin olduğu yerlere ve bizim askeri üssümüze saldırmaya devam etti. Elbette bunları cevapsız bırakmamız mümkün değil. Bu yönde yapılan her hareket bizim de desteğimizle suriye ordusu tarafından engellenecektir" açıklaması yaptı. BM: ARALIK AYINDAN BU YANA 900 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ Operasyonlarda sivillerin olduğu bölgeler de bombardımana tutuluyor. Esad'ın konuşması, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani ve Acil Durum Yardımlarından Sorumlu Koordinatörü Mark Lowcock'um İdlib'de yeni bir ateşkes çağrısı yapmasının hemen ardından geldi. BM ile birlikte bölgede çalışan yardım kuruluşları da, binlerce sivilin zarar gördüğü çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı. Yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de yüz binlerce kişi, Türkiye sınırına kaçıyor.