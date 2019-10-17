Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Reuters'e g\u00f6re Suriye resmi medyas\u0131, Esad'\u0131n T\u00fcrkiye'ye Suriye'nin her yerinde t\u00fcm me\u015fru ara\u00e7larla kar\u015f\u0131l\u0131k verilece\u011fini s\u00f6yledi\u011fini duyurdu.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!Rusya: B\u00f6lgeler Suriye h\u00fck\u00fcmetinin kontrol\u00fcne verilmeliABD'den ziyaret: G\u00f6zler Be\u015ftepe'de kritik g\u00f6r\u00fc\u015fme ba\u015flad\u0131!
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