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Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 16:37 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Reuters'e göre Suriye resmi medyası, Esad'ın Türkiye'ye Suriye'nin her yerinde tüm meşru araçlarla karşılık verileceğini söylediğini duyurdu.

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