Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi

Suriye İnsan Hakları Gözlamevi, Esad rejiminin İdlib'de yeni bir oyun oynadığını yazdı.

Türkiye ve Rusya, Soçi'deki toplantıda anlaşmaya varmış, İdlib'i çevreleyen bir hatta silahsızlanma bölgesi ilan ederek kentte ateşkesi sağlamıştı.

"IŞİD TERÖRİSTLERİ İLE ANLAŞTI"

Anlaşmanın ardından Rusya ve Esad rejiminin İdlib'e yönelik kara ve hava saldırıları durmuştu. Suriye yönetimi ise anlaşmadan memnun olmadığını açıklamış, Rusya ise Esad'ı ikna edeceğine dair Türkiye'ye güvence vermişti.

Ancak Esad rejiminin İdlib anlaşmasında mevcut saldırmazlık durumunu değiştirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

"SALDIRI DÜZENLEYİP ANLAŞMAYI BOZACAKLAR"

Suriye İnsan Hakları Gözlamevi (SOHR) Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD militanları ile Esad rejiminin anlaştığını duyurdu. Anlaşmaya göre 400 terörist, bu sabah İdlib'e doğru gönderildi. Teröristlerin, İdlib bölgesinde karışıklıklar yaratarak anlaşmanın bozulması ve Rusya-Esad ikilisinin saldırılarını yeniden başlatması için eylemler yapacağı iddia edildi.

