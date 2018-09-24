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Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 21:59 | Son Güncelleme

Türkiye ve Rusya'nın anlaşması sonrası çatışmaların ve rejim saldırılarının durduğu İdlib'de yeni bir oyun oynandığı ortaya çıktı. Bağımsız kuruluşların raporlarına göre Esad rejimi, Suriye'nin doğusundaki 400 IŞİD üyesi teröristi bu sabah saatlerinde İdlib'e doğru gönderdi.

Esad'dan kirli oyun! Türkiye'yi zora sokmak için 400 IŞİD militanına görev verdi

Suriye İnsan Hakları Gözlamevi, Esad rejiminin İdlib'de yeni bir oyun oynadığını yazdı.

Türkiye ve Rusya, Soçi'deki toplantıda anlaşmaya varmış, İdlib'i çevreleyen bir hatta silahsızlanma bölgesi ilan ederek kentte ateşkesi sağlamıştı.

"IŞİD TERÖRİSTLERİ İLE ANLAŞTI"

Anlaşmanın ardından Rusya ve Esad rejiminin İdlib'e yönelik kara ve hava saldırıları durmuştu. Suriye yönetimi ise anlaşmadan memnun olmadığını açıklamış, Rusya ise Esad'ı ikna edeceğine dair Türkiye'ye güvence vermişti.

Ancak Esad rejiminin İdlib anlaşmasında mevcut saldırmazlık durumunu değiştirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

"SALDIRI DÜZENLEYİP ANLAŞMAYI BOZACAKLAR"

Suriye İnsan Hakları Gözlamevi (SOHR) Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD militanları ile Esad rejiminin anlaştığını duyurdu. Anlaşmaya göre 400 terörist, bu sabah İdlib'e doğru gönderildi. Teröristlerin, İdlib bölgesinde karışıklıklar yaratarak anlaşmanın bozulması ve Rusya-Esad ikilisinin saldırılarını yeniden başlatması için eylemler yapacağı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye suriye insan hakları gözlemevi IŞİD İdlib Esad anlaştı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hükümette ateşkesin olmayacağını biliyor böyle haberler yaptırıyor olursa bizden sebep değildir gibisinden o zaman Türkiyedeki suriyelileri gönderin savaşsınlar ışidle hem bizi hem hem kendi ülkelrini korusunlar
yok ne olacaktı?adamın kendi ülkesi istediğiyle anlaşır.abd pyd ile anlaşmıyor mu?pyd terörist değil mi?
türkiyede idam gelmedigi surece, her turlu haksızlıga yolsuzluga teröre hazırlıklı olmalıyız.
suriyenin dogusunda esad yokki pkk abd var
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