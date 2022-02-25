HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Esad'dan Putin'e Ukrayna telefonu! 'Hakkınız var'

Esad'dan Putin'e Ukrayna telefonu! 'Hakkınız var'

25.02.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Ukrayna'ya askeri müdahale başlatan Moskova yönetimine desteklerini yineledi. Esad, NATO'nun genişlemesine karşı çıkmanın Moskova yönetiminin hakkı olduğunu savundu.

Esad'dan Putin'e Ukrayna telefonu! 'Hakkınız var'

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye'deki rejimin lideri Esad, Ukrayna'ya 24 Şubat'ta askeri müdahale emrini veren Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Esad, NATO'nun genişlemesine karşı çıkmanın Moskova yönetiminin hakkı olduğunu savunarak, Rusya'nın yanında olduklarını belirtti.

Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 22 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararını desteklediklerini ve Rusya'nın atacağı adımlara destek vereceklerini açıklamıştı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçleri Koalisyonu (SMDK) dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınamıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiev, Rusya'nın saldırısına hazırlanıyorKiev, Rusya'nın saldırısına hazırlanıyor
Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara!Herkes tadına bayılıyor ama bir kaşığıyla ne iltihap kalır ne yara!
Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı! Ukrayna, Rus askerleri rehin aldı!
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Kalp masajı yaptı! “Köpeğim olmasa şimdi duldum”

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.