Esad tartışmalara son verdi, geri adım attı!

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın imzasıyla Nisan ayında yürürlüğe giren ve mülk sahiplerinin geride bıraktıkları evlerine hükümet tarafından el konulmasına olanak tanıyan yasada geri adım atıldı. Savaşta evlerini terk ederek ülke içi ve dışına kaçan Suriyelileri hedef almakla eleştirilen yasada yapılan iyileştirmeler Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından onaylandı.

"10 sayılı kanun" olarak bilinen yasa, "yeniden imar alanları" kapsamına alınmasına karar verilen bölgelerdeki mülklerin hükümetin eline geçmesine imkân tanıyordu. Yasaya göre, mülk sahiplerinin, arazi, daire ya da binalarını kaybetmemeleri için 30 gün içinde söz konusu mülkün kendilerine ait olduğunu gösteren kanıt ibraz etmesi gerekiyordu. Kanıt gösteremeyenler herhangi bir tazminat ödenmeksizin mülklerini kaybediyordu.

Ancak Esad tarafından onaylanan 42 sayılı kanunla, bu yasada mülk sahiplerine tanınan 30 günlük süre 1 yıla çıkarıldı. Yeni yasayla ayrıca hak sahiplerine, mahkemeye temyiz başvurusu yapma olanağı da tanındı. Önceki yasada temyiz başvuruları sadece özel olarak atanmış komitelere yapılabiliyordu.