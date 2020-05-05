Esad’dan uyarı: Tam bir felaket olur

Hükümetin salgınla mücadele kapsamında çalışan bir komiteye hitap eden Esad mevcut düşük Covid-19 vaka sayısının, Suriye’nin tehlike çemberinden çıktığı anlamına gelmediğini bildirdi. Suriye lideri, “Bu sayılar günler veya haftalar içinde birden hızlı şekilde artabilir ve kendimiz gerçek bir felaketin karşısında bulabiliriz çünkü bu durum bizim sağlık ve lojistik imkanlarımızı aşar” diye konuştu.

Suriye’de yaklaşık bir ay önce ilk vakanın tespit edilmesi üzerine ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye şu ana kadar sadece 44 Covid-19 vakası ve bunlara bağlı 3 ölüm açıkladı. Birleşmiş Milletler kurumları ve insani yardım kuruluşları sağlık sisteminin kırılgan ve kaynakların yetersiz olmasından dolayı Suriye’nin büyük bir riskle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyor.

