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Esad, devrilen 9. lider oldu! 'Arap Baharı' diye başlamıştı... Kimi linçlenerek öldü, kimi kaçtığı ülkede

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.12.2024 07:35
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Suriye'de Baas rejimin 61 yıl sonra düşmesi ve Beşar Esad'ın 24 yıllık iktidarlığını bırakarak Rusya'ya kaçması, son 15 yılda yaşananları akıllara getirdi. 'Arap Baharı' olarak başlayan rüzgar, 9 ülkede lider değişikliklerine neden oldu. . Kaddafi, Mübarek, bin Ali, Mugabe, Buteflika vb… Kimi halk tarafından linçlenerek öldü, kimi kaçtığı ülkedeki bir hastanede...

Esad, devrilen 9. lider oldu! 'Arap Baharı' diye başlamıştı... Kimi linçlenerek öldü, kimi kaçtığı ülkede

Tunus’ta 14 yıl önce “ekmek, onur ve özgürlük” sloganıyla başlayan ve kısa sürede pek çok Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesini etkisi altına alan “Arap Baharı” sürecinde devrilen son lider Suriye’nin eski lideri Beşar Esad oldu.Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Arap Baharı sürecinde son dokuz devlet başkanı devrildi.

AİLESİYLE KAÇTI: BİN ALİ

Tunus’ta 1987’de göreve gelen ve 24 yıl ülkeyi demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali, 14 Ocak 2011’de ailesini de yanına alarak ülkesinden kaçtı.

İBRETLİK BİR SON: KADDAFİ

Kendisine has stili ve çadırıyla dikkat çeken Muammer Kaddafi, yaşanan isyan ve ayaklanmalar neticesinde 2011 yılında koltuğunu kaybetti. Muhaliflerce linç edilerek öldürülen Kaddafi, 1970 yılında başladığı Libya Devlet Başkanlığı görevini 41 yıl sürdürdü.

HASTANEDE ÖLDÜ: MÜBAREK

Mısır’da Hüsnü Mübarek, protestolar neticesinde ordunun halkın yanında olmasıyla 2011’de görevden ayrıldı. 2012’de müebbet hapse mahkum olan Mübarek, temyize başvurdu ve suçlamaların çoğundan beraat edip Mart 2017’de serbest bırakıldı. 30 yıl görevde kalan Mübarek, Kahire’deki bir askerî hastanede öldü.

SUİKAST KURBANI: SALİH

Yemen’de 34 yıl hüküm süren Ali Abdullah Salih suikasta uğramasının ardından istifaya zorlandı. Salih 1978 yılında oturduğu devlet başkanlığı koltuğundan 2012 yılında kalkmak zorunda kaldı ardından suikastla öldürüldü.

DARBECİYE DARBE: BEŞİR

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in askerî darbeyle gelip 30 yıl sürdürdüğü iktidarı, halk protestoları neticesinde ordunun yönetime el koymasıyla sona erdi. 1989 yılında göreve gelen Beşir, 2019 yılında görevi bırakmak zorunda kaldı.

HALK GÖTÜRDÜ: BUTEFLİKA

Cezayir’de sağlığı kötüleşmesine rağmen koltuğu bırakmak istemeyen Abdülaziz Buteflika protestolar neticesinde 20 yıllık görevden ayrılmak mecburiyetinde kaldı.

38 YIL DİRENDİ: SANTOS

Jose Eduardo dos Santos oldu. Angola lideri kaç defa koltuğunu bırakacağını söylese de bunu hep erteledi. 38 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı makamını terk etmedi. 2017’de baskılar sonucu koltuğu bıraktı.

ÜLKEYİ TERK ETTİ: MUGABE

Zimbabve’de Robert Mugabe 2027’de ordunun devreye girmesiyle koltuğu bırakmak zorunda kaldı. İsyanları zulümle bastırdı, 38 yıl direndi ama askere boyun eğdi.

Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad
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