Esad dönemi bitti! "Suriyeliler dönüyor mu?" merak edilirken Gülben Ergen ve Mustafa Sandal bakın ne paylaştı

Tüm dünyanın gözü Suriye'de! Suriye'de Beşar Esad dönemi sona ererken, Suriyeli muhalifler Suriye devlet televizyonunun da kontrolünü ele geçirerek bu durumu kanaldan da duyurdu.

Müzik eşliğinde yayınlanan mesajda, "Büyük Suriye devrimi zafere ulaştı ve suçlu Esad rejiminin devrildi" denildi. Devlet televizyonunda yayınlanan bir diğer mesajda ise "Büyük Suriye halkını kamu ve özel mülkleri korumaya çağırıyoruz" yazdı.

SURİYELİLER DÖNÜYOR MU?

Yaşananlardan sonra Türkiye'de ise "Suriyeliler dönüyor mu?" sorusunun yanıtı merak edildi. Sosyal medyada Suriyelilerin yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi.

Gülben Ergen ve Mustafa Sandal ise bu paylaşımlardan bazılarını paylaşarak dikkat çekti. Gülben Ergen paylaşımında görünen bir Suriyeli gencin "Ülkemize dönmenin vakti geldi. Türkiye'yi özleyeceğiz. Aramızda dostluk bağı kalır. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir hatamız varsa tüm Suriyeliler adına özür diliyorum” sözleri dikkat çekti.

Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin.

Rica ederiz⚫️pic.twitter.com/IE3hT9l1Bm — Gülben Ergen (@gulbenergen) December 8, 2024

Ergen bu paylaşımına "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Rica ederiz" dedi.

Mustafa Sandal ise gençlerin videosunu "Hadi inşallah. Yolunuz açık olsun!" notuyla paylaştı.