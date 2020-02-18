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Esad: Düşmanların Burnunu Sürttük

18.02.2020 12:14 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad uzunca bir süreden sonra devlet televizyonundan halka seslendi ve Halep’te kontrolün Suriye Ordusu’na geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu

Esad: Düşmanların Burnunu Sürttük

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad uzunca bir süreden sonra devlet televizyonundan halka seslendi ve Halep’te kontrolün Suriye Ordusu’na geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Esad, Halep’in her zamankinden daha güçlü bir şehir haline geleceğini söyledi.

Esad açıklamasında “Halep’in özgürleşmesi savaşın sonu, entrikaların sonu, terörün sonu ya da düşmanların kuşatmasının sonu anlamına gelmiyor. Bu tam anlamıyla bir zafer için burunlarını sürttüğümüz anlamına geliyor” dedi.

Esad Halep’in tamamen ve İdlib’in de denetiminin ele alınması adına operasyonların süreceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlar Koordinatörü Mark Lowcock da yaptığı değerlendirmede İdlib’teki durumun korkunç boyutlara ulaştığını söyledi. Lowcock, “21. yüzyılın en büyük insani korku hikayesi ancak güvenlik konseyi üyeleri ve konu hakkındaki etkili kişiler bireysel çıkarları bir yana bırakarak insanlığı ön sıraya koyarlarsa aşılabilir” dedi.

Amerika yönetimi de yaptığı son açıklamalarda rejimin bölgede yürüttüğü operasyonlara karşı çıktı ve Türkiye’ye destek verdi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da son açıklamasında “Amerika bir kez daha İdlib halkına karşı yürütülen gaddarca saldırıları kınıyor. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanında olduğumuzu belirtiyoruz” demişti.

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