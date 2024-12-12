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Esad gitti, Türkiye modeli geldi! Yeni Suriye'de 'bizim' sistemimiz uygulanacak: Asker, polis, belediye hizmeti...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.12.2024 07:44
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Sınırımızda yaşanan yönetim değişikliği yeni Suriye'de hangi anlayışın benimseneceğini de merak ettirdi. Türkiye'nin yıllardır güvenli bölgede uyguladığı sistem şimdi tüm Suriye'de uygulanacak. Türkiye modeliyle ayağa kalkmaya çalışacak olan yeni Suriye'de 10 milyon Suriyelinin 5 milyona yakınının Türkçe biliyor olması da önemli bir veri olarak ortaya çıktı.

Esad gitti, Türkiye modeli geldi! Yeni Suriye'de 'bizim' sistemimiz uygulanacak: Asker, polis, belediye hizmeti...

Suriye’de mart ayına kadar görev yapacağı açıklanan geçiş hükûmetinden sonra, kurulacak kalıcı sistem için Türkiye modeli gündeme geldi. Hükûmet kaynakları ve AK Parti kurmayları, yeni dönemde Suriye’de ana omurganın Türkiye’nin de desteklediği millî güçler olacağına dikkat çekti.

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TÜRKİYE MODELİ YENİ SURİYE'DE KULLANILACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, parti kaynakları “Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgenin yönetimi konusunda Türkiye hem askerî hem de idari anlamda eğitimler verdi. 5 milyon kişinin yaşadığı bir bölge, Türkiye’nin girişimleri ile yönetilir hâle geldi. Belediye hizmetlerinden, askerinden, polisine kadar, eğitim kurumlarından, diğer kamu hizmetlerine kadar bir model oluşturuldu. O model şimdi Suriye’de uygulanacaktır. Bir deneyim ve tecrübe oluştu.

"TÜRKİYE ORGANİZASYON TRANSFERİ YAPTI"

Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgenin geçici başbakanı Abdurrahman Mustafa da ‘Şam’da Türkiye modelini uygulayacağız. Türkiye’deki gibi seçimlere gidip kim kazanırsa onunla devam edeceğiz’ demişti. Şu anda geçici hükûmetin bir konseyi var. Kapsayıcı bir yapı söz konusu. Bu yapının sürdürdüğü bir devlet idaresi var. Bir anlamda Türkiye organizasyon transferi yaptı oradakilere” görüşünü dile getirdi.

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"10 MİLYON SURİYELİ VAR, EN AZ 5 MİLYONU TÜRKÇE KONUŞUYOR"

Geçiş hükûmeti kurulduktan sonra bir yeniden yapılanma sürecinin başlayacağını ifade eden AK Parti kaynakları “Ekonomik ve siyasi açıdan yeniden yapılanma olacak. Şu anda 5 milyonu güvenli bölgede, 1,5 milyonu Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçenler, 3 milyonu da Türkiye’de bulunanlarla birlikte Türkiye ile organik bağı olan 10 milyon Suriyeli var ve bunların en az 5 milyonu Türkçe konuşuyor. Bu önemli bir veridir.

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"BUGÜNE KADAR PROBLEMSİZ İŞLEDİ"

Türkiye, Suriye’de tüm görüşlerin temsil edildiği bir yapı, tüm kesimlerin temsil gücünün yüksek olduğu bir sistem kurulmasını istiyor. Çünkü Türkiye’nin, 5 milyon kişinin yaşadığı bölgede kurduğu ve tüm kesimleri kapsayan sistem bugüne kadar problemsiz işledi” dedi.

Anahtar Kelimeler:
suriye Model Türkiye sistem
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