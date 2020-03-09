HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 00:52 | Son Güncelleme

İdlib'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinden 10 dakika sonra rejimin ihlallere başladığı, ilk günün sonunda 15 ateşkes ihlali gerçekleştirdiği belirlendi.

Esad güçleri rahat durmuyor! İkmal konvoyuna ateş açtılar

Ateşkes ihlallerine dün ve bugün de devam eden rejim unsurları, gerekli koordineler yapılmasına rağmen TSK'ye ait ikmal konvoyuna makinalı tüfekle taciz ateşi açtı. Rejim unsurlarının bir başka birliğin yakınına üç havan mermisi attığı tespit edildi.

15 ATEŞKES İHLALİ

Edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında kararlaştırılan ateşkesin uygulanmaya başlandığı 6 Mart saat 00.01'den 10 dakika sonra rejim tarafından ateşkes ihlalleri yapılmaya başlandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günün sonunda rejimin 15 ateşkes ihlali gerçekleştirildi. Rejim unsurlarının bu ihlallerde 50'den fazla mermi kullandığı tespit edildi.

İhlaller İdlib'in güneyindeki Maarat Aliya, Fattıra, Kastun, Kan Safra, Zıyara, Ibzumo, Sfuhın, Bara, Tukad bölgelerinde yoğunlaşırken dün gece rejim güçleri, Hama kırsalı Gab Ovası'ndaki Zıyara köyüne de taciz atışları yaptı.

Rejim topçusunun dün akşam saatlerinde İdlib'de Cebel Zaviye'nin Shuhen, Fattire, Kefer Avid köylerine gerçekleştirdiği taciz atışları ise yaklaşık bir saat boyunca devam etti.

Rejim güçlerinin dün ayrıca İdlib'in güneyinde tampon bölge durumundaki Kefrenbil'in batısında Bureyc ve Maret Mukes noktalarına iki tank, iki zırhlı personel taşıyıcı ve birçok milisin olduğu konvoyla ilerleyip mevzilendiği belirlendi.

İKMAL KONVOYUNA TACİZ ATEŞİ

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gerekli koordineleri yaparak dün başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. Konvoya rejim unsurlarının olduğu Urum As Sugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı.

Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da bugün toplam üç havan mermisi atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen toplantının ardından İdlib'de ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralıMalatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
İdlib Mutabakat

En Çok Okunan Haberler

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Skandal karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Skandal karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

Ülke şokta! Korkunç bilanço: 133 kişi daha hayatını kaybetti

İğrenç olay! Küçük kızı takip etti ve...

İğrenç olay! Küçük kızı takip etti ve...

Ankara'da 'Las Tesis' rüzgarı!

Ankara'da 'Las Tesis' rüzgarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Diğer Haberler
Caddede yürüyen kadın fark etti! İstanbul'da yangın paniği

Caddede yürüyen kadın fark etti! İstanbul'da yangın paniği

İşçi servisi seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var

İşçi servisi kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Malatya'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Son dakika haberleri: Manisa’da 3,5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Manisa’da korkutan deprem

Antarktika'ya gitmişlerdi! Bilim seferi ekibi yurda döndü

Antarktika'ya gitmişlerdi! Bilim seferi ekibi yurda döndü

İstiklal Caddesi’nde izinsiz yürümek isteyen kadınlara müdahale

İstiklal Caddesi’nde kadınlara müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.