Esad'ı Diyarbakır'da gördüğünü söyleyen vatandaşın videosu sosyal medyayı salladı: "Evet şu an gidiyor, döndü, sanırım biri laf attı"

Suriye'de dünyanın hafızasına katliamlarla kazınan Baas rejiminin temsilcisi Esad ailesinin iktidarı sona erdi. Muhalif gruplar ülkede kontrolü ele aldı. Baas rejimi çökünce devrik lider Beşşar Esad da başkent Şam'ı terk etti.

ESAD'IN NEREDE OLDUĞU BELLİ DEĞİLDİ

Esad'ın nerede olduğu hakkında bir süre açıklama yapılmadı. Kendisinin Şam'dan bir uçağa binip ülkeyi terk ettiğini söyleyenler oldu. Hatta uçağın düştüğü, Esad'ın öldüğü iddiaları dahi ortaya atıldı.

"ESAD'A BENZEYEN ADAM" VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Bu arada Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Esad'a benzeyen bir vatandaşın telefonunca dükkanından çıktığı, yakınındaki insanlarla konuştuğu anlar kameralara yansıdı.

"ESAD ŞU ANDA İKİ KORUMASIYLA TELEFONCU DÜKKANINDAN ÇIKIYOR"

Videoyu çeken vatandaş da o anları naklen aktararak "Beşşar Esad şu an Diyarbakır Silvan'da. Evet, iki korumasıyla beraber telefoncu dükkanından çıkıyorlar. Evet, Beşşar Esad gidiyor. Evet, döndü, sanırım biri laf attı. Hayır. Evet, Beşşar Esad şu anda gidiyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA, ESAD'A SIĞINMA HAKKI TANIDI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beşşar Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söyledi.

ESAD AİLESİ, KATLİAMLARLA HAFIZALARA KAZINDI

Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarda geçirdiği süre boyunca Suriye'de yaptığı katliamlar hafızalara kazındı. AA'nın aktardığına göre; Suriye, baba Hafız Esed'in 1982'deki Hama Katliamı'ndan Arap Baharı sonrasında Beşşar Esad'in Hama, Hola, Doğu Guta ve diğer bölgelerdeki katliamlarına kadar birçok zulmü tarihine yazdırdı.

Beşşar Esad'ın katliamlarından dünya gündemine en çok oturanların arasında başta 1400 kişinin öldüğü Doğu Guta katliamı olmak üzere kimyasal silah saldırıları yer aldı.

Toplu katliamları için yalnızca kimyasal silah kullanmayan Beşşar Esed rejimi, 6 yılda yaklaşık 1630 sivili kimyasal silahla öldürürken yüz binlercesini konvansiyonel yollarla katletti.

Rejimin kitlesel katliamlarda kimyasal silah kullanımı dikkatleri yoğun şekilde çekse de Esad güçlerinin en büyük kıyımları geleneksel silahlarla gerçekleştirildi.