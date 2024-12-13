Esad için çılgın plan: Kader ağları Rusya'da örülüyor! Rus vatandaşlığı ufukta gözüktü

Suriye'de 25 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten 59 yaşındaki Beşşar Esad, bu ayın başlarında Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplarca devrildi. Böylelikle 61 yıllık Baas rejimi de çökmüş oldu. Esad arkasına bile bakmadan Rusya'ya kaçtı. Üstelik kaçarken yanında 135 milyar dolar götürdüğü konuşuluyor. Rusya'da ne yapacağı merak edilen Esad için senaryolar oluşturulmaya başladı. Rus milletvekili Dmitry Kuznetsov, Esad'ın Donbass bölgesinin yeniden inşasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

"RUSYA YARDIMCI OLSUN"

Russian Today'in haberine göre Kuznetsov, Esad'ın Donbass bölgesindeki çatışmalar nedeniyle harap olan şehirlerin yeniden inşasına katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

ESAD'A RUS VATANDAŞLIĞI UFUKTA GÖZÜKTÜ

Kuznetsov ayrıca Esad'ın Rusya'da bulunduğu süre zarfında olumlu bir katkıda bulunması halinde kendisine Rus vatandaşlığı verilebileceğini savundu.

"YENİ İNŞA EDİLEN EVLERDEN BİRİNE DE TAŞINABİLİR"

Rus parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Kuznetsov “Bence Sayın Esad ve ailesi hayır işleriyle uğraşmalı, Donbass'ın savaştan zarar görmüş bölgelerinden birinin yeniden inşasına destek olmalı. Sayın Esad Mariupol kentinde yeni inşa edilen evlerden birine de taşınabilir” dedi.

PUTİN SIĞINMA HAKKI TANIIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad ve ailesine bizzat sığınma hakkı tanımıştı. Eski Suriye Devlet Başkanı şu anda başkent Moskova'da yaşıyor.

OĞLU MOSKOVA'DA EĞİTİM GÖRDÜ

Esad Suriye'den ayrıldığından bu yana ne kamuoyu önüne çıktı ne de herhangi bir açıklama yaptı. Bundan sonra nasıl adımlar atacağı da belirsizliğini koruyor. Esad'ın üç çocuğunun en büyüğü olan 23 yaşındaki Hafız Esad birkaç yılını Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyarak geçirdi.

RUSYA, DONBASS'I YENİDEN İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Mariupol liman kenti Donbass bölgesinin Karadeniz kıyısında, çatışmaların sürdüğü bölgeden uzakta yer alıyor. Rusya 2022 yılında kontrolü ele geçirdiğinden bu yana kenti yeniden inşa etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Mariupol'u ziyaret etmiş ve kent sakinleriyle görüşmüştü.