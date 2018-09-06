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Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

TÜM dünyanın gözünü çevirdiği Suriye'nin İdlib kenti kırsalı, Esad rejimi tarafından topçu ateşiyle vuruluyor. Hedef alınan bölgelerde yaşayanlar bulundukları yerleri terk ederek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gözlem noktaları çevresine sığınırken, bazı bölgelerde muhalifler ise rejim güçlerine top atışlarıyla karşılık veriyor.

Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı

Hatay'ın karşısında bulunan ve rejimin ele geçirdiği yerlerde yaşayan muhalif ve sivillerin de yerleşmesiyle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib, Esad yönetiminin yeni hedefi oldu. Esad rejimi, muhaliflerin son kalesi olarak bilinen Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) denetimindeki İdlib'de kontrolü sağlamak için operasyon başlatacağını duyurmasının ardından kentte yaşayan milyonlarca insanı katliam korkusu sardı. Son günlerde Rus savaş uçaklarının çoğunluğu Csir Eş-Şuğur ilçesi olmak üzere çeşitli hedeflere düzenlediği hava bombardımanının ardından rejim güçleri de havadan ve karadan saldırılara başladı.

Bu sabah saatlerinden itibaren de İdlib çevresindeki çeşitli noktalarında konuşlu Esad rejimi askerleri, muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri tanklarla ateş altına aldı. Rejim güçleri İdlib kırsalındaki Temanie, Huveyn, Altah, Cercenaz, Maarşimerin, Biresa ve Al Riffe köyleri ile Hama kırsalında bulunan Hırbet Nakus köyünü topçu atışlarıyla vurmaya başladı. Yoğun top atışlarının ardından İdlib kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce sivil ise saldırılardan korunmak için bulundukları bölgeleri terk etti ve daha güvenli gördükleri için Astana mutabakatı çerçevesinde garantör ülke olarak İdlib'de 12 gözlem noktası kuran Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Surman bölgesindeki üs noktası yakınlarına yerleşti.

MUHALİFLER KARŞILIK VERİYOR

Öte yandan muhalif grupların bir araya gelişiyle oluşturulan Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi de saldırılara karşılık vermeye başladı. Topçu atışlarıyla hedef alınan köylerde bulunan Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi mensubu askerler, tank ve ağır silahlar ile rejim güçlerini ateş altına aldı.

Öte yandan İdlib'deki gözlem noktalarında teyakkuz durumunda olan TSK, sınır hattında da önlemlerini artırdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
BEŞŞAR ESAD gazan mübarek olsun büyük devlet adamı Suriye Cumhuriyetinin ATATÜRK'ü sün sen ve emperyalistleri ve köpeklerini defedeceksin hiç kuşkum yok bundan.YAŞASIN ÖZGÜRE SURİYE CUMHURİYETİ
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