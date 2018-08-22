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Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 20:48 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Suriye'de rejimin İdlib'de yeni bir kimyasal silah saldırısı yapabileceği uyarısında bulundu.

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

BM Güvenlik Konseyinin ağustos ayı dönem başkanı Pierce, konseyde düzenlenen Ortadoğu görüşmelerinin ardından Esad rejiminin Guta'da yaptığı Sarin gazı saldırısının 5. yılı nedeniyle basın mensuplarına açıklama yaptı.

Pierce, rejimin İdlib'de yeni bir kimyasal silah saldırısı yapabileceği uyarısında bulunarak, "Bunun kesin olacağına dair gelen kesin bir bilgi yok. Ancak başka bölgelerde olanlara bakarsak Rusların rejimi bu konuda sınırlandırmadığını görüyoruz. Siviller şu anda saldırı altında. Utanç verici şeyler yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'BU KONUDA ÇİZGİMİZİ BELİRLEMEK DOĞRU BİR KARARDI'

Esad rejiminin daha önce sivillere karşı kimyasal silah kullandığını anımsatan Pierce, "Uyarıma dayanarak ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımının yasaklanmasını desteklemek için uluslararası taahhütlere uyacağımızı belirterek, bu konuda çizgimizi belirlemek doğru bir karardı." ifadelerini kullandı.

ABD, İngiltere ve Fransa, dün yayınladıkları ortak açıklamada, "Esad rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız." mesajı vermişti.

Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın brifinginde, Suriye'de yeni bir kimyasal saldırı ihtimalinin "endişe kaynağı" olduğunu belirtti.

AA

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Esad Suriye kimyasal silah kimyasal silah saldırısı İdlib

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