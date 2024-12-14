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Esad'ın Moskova kaçış planı ortaya çıktı! Başbakan Celali'nin 'Durumunun zor olduğunu söyledim' sözlerine dikkat çeken yanıt

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.12.2024 15:36
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Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin yıkılması tüm dünyanın gündeminde. Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından her geçen gün yeni detaylar gelmeye gerekiyor. Reuters'ın gelen yeni bilglere göre Esad en yakınlarına dahi haber vermeden önce Lazkiye'ye oradan da Moskova'ya kaçtı. Ayrıca Esad'ın basın danışmanına konuşma hazırlaması talimatı verdiği fakat danışmanın konuta geldiğinde kendisini bulamadığı detayları da ortaya çıktı. Öte yandan Esad'ın son görüntüleri de paylaşıldı!

Esad'ın Moskova kaçış planı ortaya çıktı! Başbakan Celali'nin 'Durumunun zor olduğunu söyledim' sözlerine dikkat çeken yanıt

Dünya gündeminde bomba etkisi yaratan Baas rejiminin düşmesinin yankıları hala sürüyor. Orta Doğu'da kökten değişikliklere gebe olayın ardından gelen detaylar herkesin ilgisini çekiyor. Son gelen bilgilere göre Esad'ın Rusya'ya kaçış planı ortaya çıktı. Ayrıca Esad'ın başbakanı Muhammed el-Celali ile olan son konuşması da ortaya çıktı.

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EN YAKINLARI BİLE BİLMİYORDU

Suriye'yi 24 yıl boyunca yöneten Beşar Esad'ın iktidardan düştüğü son saatlere dair çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Reuters'ın özel haberine göre Esad, rejimi çökerken en yakınlarına bile haber vermedi.

RUS DESTEĞİNİN YOLDA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şam düşmeden saatler önce Savunma Bakanlığı'nda 30'a yakın askeri ve güvenlik yetkilisi toplayan Esad, Kara Kuvvetleri'ne direnme çağrısı yaptı, Rus askeri desteğinin yolda olduğunu söyledi.

BASIN DANIŞMANIN KONUŞMA İSTEMİŞ AMA...

Esad, basın danışmanı da konutuna gelerek konuşma hazırlaması talimatı verdi. Ancak basın danışmanı konuta geldiğinde kimseyi bulamadı. Aynı gece Esad Şam'ı terk etti.

ÖNCE LAZKİYE SONRA MOSKOVA'YA KAÇMIŞ

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Esad'ın ailesi halihazırda Moskova'daydı. Kaynaklara göre radara yakalanmamak için uçağın vericisi kapatıldı.

Esad, alçaktan uçan bir Rus askeri uçağıyla Lazkiye'ye ardından Moskova'ya kaçtı. Esad'ın küçük kardeşi Mahir ve diğer akrabaları da plandan habersizdi. Kardeşi Mahir, başka bir helikopterle Irak üzerinden kaçtı.İki kuzeni ise Lübnan'a giderken pusuya düşürüldü.

BAŞBAŞAK CELALİ İLE OLAN SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI: "YARIN GÖRECEĞİZ"

Kaynaklara göre Esad, Moskova'nın Suriye'de yaşananlara müdahale etmekte isteksiz olduğunu biliyordu.

Esad'ın son başbakanı Muhammed el- Celali son konuşmasını da anlattı. Celali, 'Durumu zor olduğunu söyledim, o ise sadece 'Yarın göreceğiz' dedi." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Muhalif devrimin ardından ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığınan Beşar Esad'ın sarayında ve özel mülklerinde yapılan aramalarda, devrik lidere ait yeni fotoğraflar ele geçirildi.

İşte o görüntüler:

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Anahtar Kelimeler:
suriye Moskova Rusya Beşar Esad
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