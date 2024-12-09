Esad'ın Rusya'daki ilk fotoğrafı diye paylaşılmıştı, gerçek ortaya çıktı! Şam'daki sarayından yeni görüntüler geldi...

Suriye tarihi bir güne uyandı. 61 yıllık Baas rejimi Şam'ın düşmesiyle resmen sona erdi. Muhalifler yıllar süren iç savaşın ardından zafere ulaşırken, Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı. Tarihi gelişmenin ardından Suriyeliler adeta Şam'a akın ederken başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki sığınmacılar da kutlamalar için sokaklara döküldü.

ESAD RUSYA'YA KAÇTI

İdlib'den yola çıkan ve 12 gün gibi kısa bir sürede Şam'a ulaşan muhalifler, her yerde Esad'ı aramaya başlarken; devrik liderin Rusya'da olduğu ortaya çıktı.

KARARI PUTİN VERMİŞ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların Şam'a girmesinin ardından uçakla Suriye'den ayrılan Beşar Esad'a sığınma verme kararının Putin tarafından verildiğini ifade etti.

'UÇAĞI DÜŞTÜ' TEORİSİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Esad'la ilgili komplo teorileri ise bitmek bilmedi. Esad'ın dünden beri kaybolmasından sonra devrik Baas rejimi başkanının düşen uçağının enkazında öldüğü iddia edilmişti. Düşen bir uçağın enkazına rastlanmamıştı.

Reuters'a konuşan Suriye yetkililer Esad'ın, Şam'ın muhalif güçlerinin eline düştüğü günün sabahında Şam'ı uçakla terk ettiğini teyit etmiş ancak nereye gittiğine dair bir fikirlerinin olmadığını belirtmişti.

ESAD'IN MOSKOVA'DAKİ İLK FOTOĞRAFI MI?

Bugün, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi ise gündem oldu. elegram kanalları ve sosyal medya platformlarında, Esad'ın eşi Esma Esad ile birlikte Moskova'da görüntülendiği iddia edilen fotoğraflar paylaşılmaya başlandı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak, bu fotoğrafların aslında 2023 yılına ait olup, Şubat ayında yaşanan depremlerin ardından Halep'te çekilen bir videodan alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan devrik lider Esad'ın başkanlık konutu, evi ve ortaya çıkan lüks garajı da kamuoyunda geniş yankı buldu.

ESAD'IN LÜKS ARAÇLARINA EL KONDU

Esad'ın Suriye'den kaçmasıyla garajındaki araçlara el kondu. Esad'ın otoparkındaki araçlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KONUTU YAĞMALANDI

Halk, ülkeden kaçan Beşar Esad'ın konutunu yağmaladı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kimi havaya ateş açtı, kimi tabak aldı kimi de valizini doldurdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI GÖRÜNTÜLENDİ

Esad rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına da girildi.

CNN Türk, Şam'da Baba Hafız Esad'ın Suriye yönetimini ele geçirdiği andan itibaren kullanılan daha sonra oğlu Beşar Esad'a geçen cumhurbaşkanlığı sarayından son durumu bildirdi.

Sarayda bulunan bütün tablo ve benzeri her şeye el konulurken Esad'ın tabloların da çiğnenip yırtıldı.