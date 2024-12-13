Esad'ın Suriye'den kaçışında yeni detaylar! Rusların şifresi 'Kaddafi' olmuş, Putin sinirden küplere binmiş

Devrik lider Beşar Esad'ın Suriye'den kaçarak Moskova'ya sığınmasının perde arkası ortaya çıktı. Esad'ın en büyük müttefiki olan, yine Esad ve ailesine kapılarını açan Rusya lideri Vladimir Putin'le ilgili ise dikkat çeken bir detay gündem yarattı.

KREMLİN 'KADDAFİ'Yİ UNUTMADI

Bloomberg haberine göre, Esad'ın ülkeyi terk etmesi için Rusya'nın ikna etmesi gerekti ve Rus istihbarat ajanları onun Moskova'ya kaçışını organize etti.

Habere göre, "Libya eski lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesini unutamayan Kremlin, Esad'ı Suriye'den kurtarmaya karar verdi çünkü Moskova, Libya'da Kaddafi'nin öldüğü gibi ölmesini istemiyordu.

"PUTİN AJANLARINA KIZDI"

Bloomberg, Kremlin'in içinden kaynaklara dayanarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimine yönelik tehditleri tespit etmede Rus istihbaratının yetersizliklerini incelediğini yazdı.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Rus istihbarat ajanlarının Esad'ın kaçışını kolaylaştırdığını ve onu Suriye'deki bir Rus askeri üssünden geçirdiğini ortaya koydu.

NAKLİYE UÇAĞINDAKİ TRANSPONDER SİNYALİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Operasyonun tespit edilememesini sağlamak için, Esad'ın nakliye uçağındaki transponder sinyali, takibi önlemek için devre dışı bırakıldı.

RUSLAR, ESAD'I İKNA ETTİ

Haberde ayrıca, Moskova'nın muhalif güçlere karşı çatışmada galip gelme şansının zayıf olduğunu belirledikten sonra Esad'ı Rusya'ya sığınmaya ikna ettiği belirtildi.

"KARDEŞİNE BİLE BİLGİ VERİLMEDİ"

Gazete "Operasyon o kadar gizlilikle yürütüldü ki, diktatörün kardeşine bile bilgi verilmediği bildirildi" derken ekledi: "On yıl önce, Beşşar Esad'ın yönetimini, şiddetle bastırmaya çalıştığı kaybedilen bir iç savaşta onun yanında müdahale ederek kurtaran Rus askeri gücüydü. Şimdi, muhalif birlikler Şam'a yaklaşırken, Moskova Esad'a kişisel bir kaçış yolu sağladı.

"'İRAN'DAN İYİDİR'"

Esad'ın seyahat seçenekleri her zaman sınırlı olacaktı. Küresel sahnede bir parya olarak, iki büyük müttefiki Rusya ve İran, sığınmak için bariz yerlerdi" diyen Guardian'a konuşan uzmanlar Esad'ın Moskova'yı seçerek, gösterişli alışkanlıklarıyla uyumlu, tanıdık bir yeri seçtiğini ve aynı zamanda nispeten jeopolitik istikrara sahip bir sığınak seçtiğini öne sürdü.

Teksas'taki Trinity Üniversitesi'nde Suriye uzmanı olan David Lesch, "Beşar ve ailesi, Alevi mezhebi ile özdeşleşmelerine rağmen açıkça laiktir, bu nedenle Rusya bu anlamda İran'dan her zaman daha çekiciydi," dedi.