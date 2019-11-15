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Esad: Kürtler, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi

15.11.2019 14:30 | Son Güncelleme

Rus Rossiya 24 haber kanalına konuşan Suriye Devlet Başkanı, "Kürtler, Suriye ordusuna katılmak istemiyor, silahlarını muhafaza etme niyetindeler" dedi. Esad, "Suriye'den petrol çalmakla" suçladığı ABD yönetimini de, Nazi rejimine benzetti.

Esad: Kürtler, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kürtlerin ülkelerinin kuzeyinde Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme tekliflerini kabul etmediklerini söyledi. Esad, "Suriye'den petrol çalmakla" suçladığı ABD yönetimini de, Nazi rejimine benzetti.

Rus haber ajansı RIA Novosti ile haber kanalı Rossiya 24'e konuşan Beşar Esad, Suriye Savunma Bakanlığı'nın, 22 Ekim'de Rusya ile Türkiye arasında varılan "tampon bölge" anlaşmasının ardından, Kürt askeri birliklerine mensup kişileri orduya kabul etmeye hazır olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlattı.

BBC İzleme Serivisi'nin haberine göre, Kürtlerin bu teklifi kabul etmediğini belirten Esad, şöyle konuştu:

"(Kürtler) Suriye ordusuna katılmak istemiyorlar, silahlarını muhafaza etme niyetindeler."

Esad ayrıca ülkesinin, "Kürt askeri birliklerini, Türkiye'nin eylemleri sonucu Kuzey Suriye'de kaybedilen toprakların geri alınması için alınacak doğru tutumun, Suriye ordusuna katılmaları ve işgalcilere Türklere karşı savaşmaları olduğu konusunda ikna etmeye çalıştığını" ifade etti.

Suriye'deki ABD askerleri

'ABD, Nazileri taklit ediyor, Suriye'den petrol çalıyor'

Beşar Esad, ABD yönetimini de Nazi rejimine benzeterek "Suriye'den petrol çalmakla" suçladı. ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini "siyasi haydutluk" olarak görüp görmediği yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Evet, öyle görüyorum...ABD Başkanı devleti temsil etmiyor, o sadece bir şirket yöneticisi. Onun arkasında yönetim kurulu var. Bu kurul ise devletin asıl sahibi olan büyük Amerikan şirketlerini temsil ediyor. Bunlar petrol şirketleri, silah üreticileri, bankalar ve diğer lobiciler."

Esad, konuşmasına şöyle devam etti:

"ABD bir devlet değil, kendi çıkarlarını gözeten şirketler tarafından lideri atanan bir rejimdir. ABD'yi haydut olarak tanımlamaktan daha ciddi olan önemli bir noktayı hatırlatmak isterim: İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'i Sovyetler Birliği'ne saldırmaya yönelten en önemli faktörlerden biri petroldü…

"ABD bugün aynı şeyi yapıyor, Nazileri taklit ediyor; kısaca söylersek, bugünkü ABD politikalarını Nazilerin politikalarına benzetebiliriz: yayılma, fetih, diğer ulusların çıkarlarını zayıflatma, uluslararası hukuku ve insani ilkeleri reddetmek vs."

Daha önce de Russia Today (RT) kanalına konuşan Esad, ABD'yi; "Türkiye ve IŞİD ile çalışıp Suriye'nin petrol kaynaklarını yağmalamakla" suçlamıştı.

'Le Mesurier'in İstanbul'da ölümünün arkasında CIA olabilir, büyük ihtimalle Türk istihbaratı görevi yerine getirdi'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Beyaz Baretliler'in kurucularından eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Le Mesurier'in İstanbul'da ölümüyle ilgili de yorumlarda bulundu.

Esad, Le Mesurier'in ölümünden CIA'in ve "bir bütün olarak Batı istihbaratının" sorumlu olabileceğini söyledi.

"Bu elbette istihbarat servislerinin işi. Ama hangi istihbarat servisleri? Tabii ki bir bütün olarak Batılı istihbarat servisleri, Türk istihbaratı ve bölgedeki diğer bazılarından söz ediyoruz. Bunlar egemen devletlerin istihbarat servisleri değil de esas olarak CIA birimleridir. Bu birimler, tek bir sahibe bağlı olarak, birbirleriyle koordinasyon içinde çalışıyor."

Esad, Türk istihbaratı hakkında da iddiada bulundu:

"Büyük ihtimalle Türk istihbaratı, yabancı özel servislerin talimatıyla bu görevi yerine getirdi. Bunun bir tahminden ibaret olduğunu tekrar ediyorum ama Batılı özel servisler ve onlara çalışan, birbiriyle işbirliği içinde olanların tipik işleyiş şekli böyledir."

Suriye'de acil yardım çalışmaları yürüten ancak Şam yönetimine karşı siyasi propaganda yaptığı yönünde eleştiriler alan Beyaz Baretliler grubuna destek veren Mayday Rescue Vakfı'nı da kuran İngiltere vatandaşı James Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul'daki evinin yakınında ölü bulunmuştu.

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