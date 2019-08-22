HABER

Esad rejim güçleri Han Şeyhun’a girmeye başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:59 | Son Güncelleme

Esad rejimine bağlı güçler, İdlib’in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra ilçeye girmeye başladı.İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesi ve çevresinde rejimi destekleyen güçler ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, rejim güçleri dün ilçeyi ele geçirmişti.

Esad rejimine bağlı güçler, İdlib’in Han Şeyhun ilçesinin tamamını kontrol altına aldıktan sonra ilçeye girmeye başladı.
İdlib’e bağlı Han Şeyhun ilçesi ve çevresinde rejimi destekleyen güçler ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, rejim güçleri dün ilçeyi ele geçirmişti. Esad rejiminin dün İdlib’e düzenlediği son hava saldırısında 5 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esad rejimi ve Rusya askeri birlikleri günlerdir ablukaya aldıkları ve yoğun bombardıman gerçekleştirdikleri Han Şeyhun ilçesine girmeye başladı.
Rejim güçlerinin günlerdir İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerini bombaladığı ve saldırılar sonucu binlerce sivilin evlerini ve topraklarını terk ettiği biliniyor. 17 Eylül 2018 tarihinden bu yana 945 bin 992 sivil bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Van Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyutVan Gölü'nde izleri aranıyor! Araştırmada yeni boyut
Kayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldıKayalıklardan düşen çoban askeri helikopterle kurtarıldı
İş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasındaİş yerine silahlı saldırı güvenlik kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.