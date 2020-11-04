Esad rejimi Ariha’yı vurdu : 4 ölü 7 yaralı

Esad rejiminin Suriye’nin kuzeyinde Ariha kasabasını topçu ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybederken 7 sivilin de yaralandı.

Suriye’de Esad rejimi Ariha kasabasında topçu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda biri çocuk toplam 4 sivil hayatını kaybetti. 7 sivilin de yaralandığını öğrenildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin durumu kritik olduğunu söylendi. Saldırı nedeniyle kasabadaki evler kullanılmaz hale geldi.Yerel kaynaklara göre Ariha’nın saldırısı eş zamanlı olarak Esad rejimi İdlib kenti ve İdlib’in kırsalındaki kafarya köyünü da en az 20 topçu saldırısıyla hedef aldığını bildirildi. Şans eseri saldırılarda yaralı veya ölü olmadı Ancak bazı evlerin tamamen yıkıldığını bildirildi.

