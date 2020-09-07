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Esad rejimi Ariha’yı vurdu : 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:13 | Son Güncelleme

Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına yönelik düzenlediği topçu saldırılarında 7 sivilin yaralandığı öğrenildi.Suriye’de Esad rejimi Ariha kasabasını hedef aldı.

Esad rejiminin Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına yönelik düzenlediği topçu saldırılarında 7 sivilin yaralandığı öğrenildi.
Suriye’de Esad rejimi Ariha kasabasını hedef aldı. Saldırıda 7 sivilin yaralandığı bazı sivillerin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Bölgede yaşayan halk en az 40 topçu saldırısı sesinin duyulduğunu dile getirdi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırı nedeniyle kasabadaki evlerin büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Halep’te patlama
Halep çevresinde ise eş zamanlı olarak El-Abzmo köyünde patlama meydana geldi. Patlamada 3’u çocuk toplam 5 sivilin yaralandığı açıklandı. Köydeki bazı evlerin tamamen yıkıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkarıp Atarib kentindeki hastaneye kaldırdı.

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