HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Esad rejimi hakkında Fransa'da suç duyurusu

Esad rejimi hakkında Fransa'da suç duyurusu

02.03.2021 22:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esad rejimi hakkında Fransa'da suç duyurusu

Suriyeli insan hakları örgütleri, 2013 yılında Doğu Guta'daki kimyasal saldırının soruşturulması için Fransız yargısına başvurdu.

Örgütler, Esad rejiminin "savaş suçu" ve insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), Açık Toplum Adalet Girişimi (OSJI) ve "Syrian Archive" adlı örgütler 2013 yılında Doğu Guta'da meydana gelen kimyasal saldırının soruşturulması ve sorumluların yargı karşısına çıkarılması için Fransa'da Esad rejimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kimyasal saldırıdan sorumlu tutulan Esad rejimi "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" işlemekle suçlanıyor. Paris Terörle Mücadele Savcılığı, suç duyurusu dilekçesinin kabul edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan insan hakları örgütleri 2013'teki kimyasal saldırılara ilişkin çok sayıda kanıt toplandığını belirtti. Açık Toplum Adalet Girişimi'nin avukatı Steve Kostas, "Fransız yargıçları Doğu Guta'ya düzenlenen saldırıları Alman savcıyla ortaklaşa soruşturmaya çağırıyoruz. Kaynaklar ve çabalar bir araya getirilerek sorumlu Suriyeli yetkililer aleyhine daha çok ve daha kolay kanıt toplanabilir" dedi.

Suriyeli sanığa Almanya'da ceza

Söz konusu insan hakları örgütleri 2020'nin ekim ayında Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Federal Savcılığa da Esad rejimi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Almanya’da Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi Suriye Devleti'nin de taraf olarak gösterildiği cinayet ve işkence davasında ilk kararını geçen çarşamba açıkladı. Dava, Suriye’de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili dünyada görülen ilk olma özelliği taşıyor. Duruşmada mahkeme sanıklardan 44 yaşındaki Eyad A.'yı, "insanlığa karşı suçlara yardım ve yataklık ettiği" gerekçesiyle dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada baş sanık olarak yargılanan Enver R. ile ilgili kararın ise sonbahara kadar verilmesi bekleniyor.

Daha fazlasını okumak için: Esad rejimi Almanya'da yargılanacak mı?

38 kimyasal saldırı

2013 yılının ağustos ayında Doğu Guta'ya sinir gazı sarin ile düzenlenen kimyasal saldırıda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad kısa bir süre sonra uluslararası baskı sonucu kimyasal silahların imha edileceğini taahhüt etmişti. Ancak buna rağmen, Suriye'de birçok kez kimyasal saldırı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye iç savaşında işlenen ağır savaş suçları ile insanlığa karşı suçlarla ilgili son raporunda savaşta bugüne dek 38 kez kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğine, bunlardan 32'sinde sorumlu tarafın hükümet güçlerinin olduğunu gösteren yeterince kanıt olduğuna yer vermişti.

dpa,AP/BÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi Çeyrek altından pahalı! Fiyatını gören yalnızca fotoğrafını çekebildi
ABD’de katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybettiABD’de katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

En Çok Okunan Haberler

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Tarihi gün! Erdoğan tek tek açıkladı

Annesini paylaştı! 'Ben Mediha'nın kızıyım'

Annesini paylaştı! 'Ben Mediha'nın kızıyım'

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesmişti! Vahşeti anlattığı anlar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Bolivya'da dehşete düşüren olay! Demir korkuluklar kırıldı: 5 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da dehşete düşüren olay! Demir korkuluklar kırıldı: 5 öğrenci hayatını kaybetti

Son Dakika: Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü

Beyaz Saray'dan Rusya açıklaması: Trump dönemindeki gibi olmayacak

Beyaz Saray'dan dikkat çeken Rusya açıklaması

ABD’de katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti

ABD’de katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti

Kabe'nin maketini yapıp tavaf etmişlerdi! Irak'taki skandal olayda yeni gelişme

Kabe'nin maketini yapıp tavaf etmişlerdi! Skandal olayda yeni gelişme

Boeing, geliştirdiği insansız savaş uçağının ilk uçuşunu Avustralya'da yaptığını açıkladı

ABD'den insansız savaş uçağı hamlesi! İlk uçuşunu yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.