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  4. Esad rejimi Halep’i vurdu: 4 ölü

Esad rejimi Halep’i vurdu: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

Esad rejimine ait savaş uçaklarının Halep’in batısındaki Kefrnoran köyüne düzenlediği saldırıda en az 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Suriye’de Esad rejimine ait savaş uçakları Halep’in batısındaki Kefrnoran köyüne ağır saldırılar gerçekleştirdi.

Esad rejimi Halep’i vurdu: 4 ölü

Esad rejimine ait savaş uçaklarının Halep’in batısındaki Kefrnoran köyüne düzenlediği saldırıda en az 4 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Suriye’de Esad rejimine ait savaş uçakları Halep’in batısındaki Kefrnoran köyüne ağır saldırılar gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı bölgelerde ilk belirlemelere göre en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıkarken, büyük hasar meydana geldiği belirtildi.
Esad rejiminin ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ise en az 19 kişi hayatını kaybetti.

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