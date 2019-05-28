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Esad rejimi İdlib’de hastaneyi bombaladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 16:41 | Son Güncelleme

Esad rejimi yanlısı güçlerin İdlib’in Kafr Nabl bölgesindeki bir hastaneyi bombaladığı öğrenildi.Esad rejimi yanlısı güçlerin Suriye’nin İdlib kentinin Kafr Nabl bölgesindeki bir hastaneyi ağır bombardımana tuttuğu ve hastanenin kullanılmayacak duruma geldiği öğrenildi.

Esad rejimi yanlısı güçlerin İdlib’in Kafr Nabl bölgesindeki bir hastaneyi bombaladığı öğrenildi.
Esad rejimi yanlısı güçlerin Suriye’nin İdlib kentinin Kafr Nabl bölgesindeki bir hastaneyi ağır bombardımana tuttuğu ve hastanenin kullanılmayacak duruma geldiği öğrenildi. Öte yandan Esad rejimi ve destekçilerinin İdlib’in çeşitli yerlerine olan saldırılarının da devam ettiği bildirildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan dün yapılan açıklamada ise Esad rejiminin İdlib’in farklı noktalarına düzenlediği yoğun hava saldırılarında 5’i çocuk 17 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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