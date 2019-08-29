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Esad rejimi, İdlib’de ilerleyişini sürdürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

Suriye’de muhaliflerle çatışan rejim güçlerinin İdlib şehrinde 5 bölgeyi ele geçirdiği belirtildi.Esad rejimi, Suriye’nin İdlib’e bağlı Han Şeyhun ve Maarat Numan bölgesinde ilerleyişi devam ediyor.

Suriye’de muhaliflerle çatışan rejim güçlerinin İdlib şehrinde 5 bölgeyi ele geçirdiği belirtildi.
Esad rejimi, Suriye’nin İdlib’e bağlı Han Şeyhun ve Maarat Numan bölgesinde ilerleyişi devam ediyor. Esad rejimi Rusya’nın desteğiyle İdlib kırsalındaki 5 bölgeyi ve çok geniş araziyi ele geçirerek stratejik Al-Tamanah kasabasını kuşattığı ifade edildi.
Suriye rejimi güçleri, son birkaç gün içinde, İdlib’in güney kırsalındaki stratejik alanlarda, Han Şeyhun kentinin uluslararası karayolu Şam-Halep’te ve Suriye’nin kuzeyindeki muhaliflerin kontrol ettiği Latamna kentinde ilerlediği öne sürüldü.
Rusya’nın desteği ile Esad rejimi geçen hafta Han Şeyhun’u ele geçirmişti.

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