Esad rejimi İdlib’de pazar yerini bombaladı

Esad rejimi, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maarretün Numan şehrinde pazar yerini bombaladı, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.

Suriye rejim güçleri İdlib iline bağlı Maarretün Numan şehrine hava saldırısı düzenledi. Savaş uçakları kentin Korniş Sokağında bulunan pazar yerini bombaladı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden Suriye Sivil Savunma ekipleri yaralıları en yakın sağlık merkezlerine nakletti.

Rejim güçleri geçtiğimiz akşam Han Şeyhun, Abidin ve Habit kentlerindeki sivil yerleşim yerlerini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Fosfor bombaları tarlarda ve evlerde yangınlara neden oldu.

