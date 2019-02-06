Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 1 ölü

Esad rejimi tarafından Suriye’nin İdlib kentine yapılan saldırıda 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

Esad rejimi, İdlib’in doğu kırsalındaki Cercenaz kasabasına saldırdı. Saldırıda 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından arama kurtarma ekiplerinin, yaralıları İdlib’deki hastaneye kaldırdığı belirtildi.



