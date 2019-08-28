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Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 9 ölü, 23 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.Esad rejimini destekleyen kuvvetlerin İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri bombalı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Esad rejiminin İdlib’teki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Esad rejimini destekleyen kuvvetlerin İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenledikleri bombalı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar ölenlerin arasında kadın ve çocukların da olduğunu belirterek bölgedeki yetersiz sağlık ekipmanları sebebi ile ölü sayısının artabileceğini belirtti. Kaynaklar ayrıca rejimin uçaklarının özelikle sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını aktardı.

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