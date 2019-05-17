Esad rejimi iftar vaktinde bomba yağdırdı: 2 ölü

Esad rejiminin iftar vaktinde İdlib’i bombalaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejimine ait güçlerin iftar vaktinde İdlib’e Maarat al-Nu’man bölgesine bombardıman düzenlemesi sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi. Ölenlerin bir baba ve çocuğu olduğu aktarılırken saldırıda yaralıların da olduğu kaydedildi.

Nisan ayının sonundan beridir Esad rejimi ve Rusya’ya ait uçaklar İdlib ve Hama’nın çeşitli yerlerini bombalıyor. Bombardıman sonucu onlarca insan yaşamını yitirirken binlerce Suriyelinin Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere doğru göç ettiği biliniyor.

