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Esad rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

22.07.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'deki Beşar Esad rejimi, Humus ilindeki bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini ileri sürdü.

Esad rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in yerel saatle 01.13'te Humus'un batı kırsalında bulunan Kusayr ilçesindeki bazı noktalara saldırdığını iddia etti.

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"SADECE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ"

Haberde "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerinin çoğunu karşıladı. Sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesine yer verildi.

Lübnan sınırındaki Kusayr ilçesinde rejim ordusunun yanı sıra Lübnan Hizbullahı ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Esad rejimi, İsrail'in 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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