Esad rejimi sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 4 yaralı

Suriye’nin Hama kırsalının güneyinde Esad rejiminin sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Esad güçleri, yine Soçi mutabakatını ihlal ederek gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen bölgedeki sivilleri hedef aldı. Hama kırsalındaki Cercenaz, El Tuh ve Er Ruffe köylerine havan topu ve füzelerle yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Sivil savunma ekipleri enkaz arama ve kurtarma çalışmalarına devam ederken kayıpların artmasından endişelenildiği bildirildi.



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