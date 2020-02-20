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Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdılar! Korkunç plan: Türkiye'yi suçlayacaklar

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 18:59 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşşar Esad rejimi unsurlarının, Halep kent merkezindeki bazı yerleşimlere saldırı düzenleyerek Türkiye'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdılar! Korkunç plan: Türkiye'yi suçlayacaklar

İdlib'deki ılımlı muhalifler, Esad rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı.

Muhaliflerin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Halep'in Hamdaniye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda başlatmaya hazırlanıyor.

ESAD REJİMİ GÜÇLERİ, HALEP KENT MERKEZİNİN TAMAMINI KONTROL EDİYOR

Esad rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için gün içinde operasyon başlatmıştı. Muhalifler, operasyon kapsamında Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşşar Esad Suriye Halep Türkiye

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