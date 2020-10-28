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Esad rejiminden Ariha’ya topçu saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:38 | Son Güncelleme

Esad rejiminin Suriye’nin kuzeyindeki Ariha kasabasında düzenlediği topçu saldırılarında 2 sivil hayatını kaybederken 10 sivil yaralandı.Suriye’de Esad rejimi Ariha kasabasına saldırdı.

Esad rejiminin Suriye’nin kuzeyindeki Ariha kasabasında düzenlediği topçu saldırılarında 2 sivil hayatını kaybederken 10 sivil yaralandı.
Suriye’de Esad rejimi Ariha kasabasına saldırdı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 10 sivil de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri yaralıları kasabadaki sahra hastanelerine kaldırdı. Sivil savunma ekiplerin verdiği bilgilere göre, yaralıları enkaz altından çıkarmak için kurtarma çalışmaları yapıldı. Esad rejiminin kasabadaki sivil yerleşim bölgelerini hedef alması sonucu çok sayıda ev ve araç kullanılmaz hale geldi. Saldırılar nedeniyle çok sayıda sivil, evini terk etmek zorunda kaldı

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