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Esad rejiminden İdlib'e 'beyaz fosfor'lu saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Beşar Esad rejimi güçleri, İdlib'in güneyindeki sivil bir yerleşime kullanımı yasak beyaz fosfor ile saldırdı.

Beşar Esad rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne silah olarak kullanımı yasak "beyaz fosfor" bombasıyla saldırdı.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf yaptığı açıklamada, Hama ilinin Ebu Dali köyünde konuşlu rejim birlikleri ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını söyledi.

Yusuf, "Saldırı iki defa yapıldı. Her ikisinde de beyaz fosfor yüklü 40'ar bomba atıldı. Henüz ölü ya da yaralı bilgisi alamadık." diye konuştu.

AA'nın elde ettiği görüntülerde, düşüşü net olarak gözlemlenen beyaz fosforun, silah olarak kullanımı uluslararası savaş hukukunca yasak.

Soluma yolu ile vücuda alındığında zehirleyen fosfor, daha çok yüksek yanma reaksiyonuyla nefes darlığına yol açarak beyin ile akciğerlerde ağır hasara ve ölüme sebep oluyor.

Temaniye beldesi, rejim güçlerinin yıl başından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde boşaltıldı. Bu nedenle can kaybının yaşanmamış olabileceği tahmin ediliyor.

Rejim, beyaz fosfor bombasını en son mart 2018'de Doğu Guta'da kullanmıştı.

GÜN İÇİNDE TOPÇU SALDIRILARI SÜRDÜ

Öte yandan gün içinde, rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki Latamne, Kefer Zita ve Morik ilçerlerine de topçu saldırısı düzenledi.

Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 124 sivil hayatını kaybetti, 362'den fazlası yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esad rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Esad Suriye İdlib beyaz fosfor

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