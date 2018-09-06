Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu ateşi (2)

RUS SAVAŞ UÇAKLARINDAN BOMBARDIMAN
Rejim güçlerinin kırsalına yönelik topçu atışı düzenlediği İdlib'in Keferzite Kasabasına Rusya savaş uçakları tarafından bombardıman düzenledi. Hmeymim Hava Üssünden kalkan Rus savaş uçaklarının kasabaya yönelik düzenlediği 4 hava saldırısında yaralananlar olduğu bildirildi.
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum