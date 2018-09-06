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Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu ateşi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

RUS SAVAŞ UÇAKLARINDAN BOMBARDIMAN Rejim güçlerinin kırsalına yönelik topçu atışı düzenlediği İdlib'in Keferzite Kasabasına Rusya savaş uçakları tarafından bombardıman düzenledi.

RUS SAVAŞ UÇAKLARINDAN BOMBARDIMAN
Rejim güçlerinin kırsalına yönelik topçu atışı düzenlediği İdlib'in Keferzite Kasabasına Rusya savaş uçakları tarafından bombardıman düzenledi. Hmeymim Hava Üssünden kalkan Rus savaş uçaklarının kasabaya yönelik düzenlediği 4 hava saldırısında yaralananlar olduğu bildirildi.

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