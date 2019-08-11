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Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı : 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.Suriye’nin İdlib kentindeki Has köyünde Kurban Bayramı matem oldu.

Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı : 1 ölü

Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Suriye’nin İdlib kentindeki Has köyünde Kurban Bayramı matem oldu. Esad rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Sivil Savunma ekipleri ölen çocuğu kaldırarak, yaralıların cesetlerini çevredeki hastanelere kaldırdı.
Suriye İnsan Hakları Ağı, Esad ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne 26 Nisan-27 Temmuz’da düzenlediği saldırılarda 208’i çocuk, 140’ı kadın olmak üzere 781 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı : 1 ölü

Esad rejiminden İdlib’e hava saldırısı : 1 ölü

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