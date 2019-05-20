Esad rejiminden İdlib’e saldırı: 7 ölü, 10 yaralı

Esad rejiminin İdlib’in güneyindeki Kafr Nabl beldesine düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Esad rejiminin İdlib’e saldırıları devam ediyor. İdlib’deki sivil savunma ekipleri, Kafr Nabl beldesine düzenlenen saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı nedeniyle birkaç evin yıkıldığı ifade edilirken enkaz altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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