HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esad rejiminden İdlib’in kuzeyine topçu saldırısı: 1 yaralı

Esad rejiminden İdlib’in kuzeyine topçu saldırısı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Esad rejiminin İdlib’in kuzeyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında bir kadın yaralandı.Suriye’de Esad rejimi İdlib’in kuzeyinde bulunan Kafraya köyüne topçu saldırısı düzenledi.

Esad rejiminin İdlib’in kuzeyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında bir kadın yaralandı.
Suriye’de Esad rejimi İdlib’in kuzeyinde bulunan Kafraya köyüne topçu saldırısı düzenledi. Köydeki sivillerin evlerinin hedef alındığı saldırıda 1 kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bazı evlerin kullanılmaz hale geldiği de öğrenildi.
Öte yandan yerel kaynaklar, Esad rejiminin dün akşam saatlerinde İdlib’in kuzeyindeki köylerine en az 13 topçu saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
Son dakika depremlerin listesi!Son dakika depremlerin listesi!
En Çok Okunan Haberler
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Diyanet'ten 'hutbe' açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak
Diyanet'ten flaş 'hutbe' açıklaması
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
İzmir'deki deprem sonrası enkazdan çıkan saat duygulandırdı! 14.51'de durmuş
İzmir'deki deprem sonrası enkazdan çıkan saat duygulandırdı!
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 1 Kasım 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu!
Yer: İstanbul! Gözaltına alınmamak için cadde ortasında soyundular
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.