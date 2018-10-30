Esad rejiminden Türkiye'ye sert suçlama

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın en güçlü destekçisi olan Rusya ile Türkiye'nin Eylül ayında yaptığı anlaşma muhaliflerin elindeki İdlib'e Suriye güçlerinin büyük çaplı bir saldırısını önlemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumartesi günü İstanbul'da Türk, Rus, Alman ve Fransız liderler arasında yapılan dörtlü zirvede, Türkiye'nin İdlib'deki yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylemişti.

Ancak Suriye Dışişleri Bakanı Velid el Muallim, dün gece yaptığı açıklamada, Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasında isteksiz davrandığını söyledi.

Muallim devlet ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, "Teröristler ağır silahlarıyla hâlâ bu bölgedeler; bu Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmek istemediğini gösteriyor" dedi.

Türkiye-Rusya anlaşması, İdlib vilayetinden Ekim ayı ortasına kadar İslamcı militanlar ve ağır silahlarının çekilmesiyle 15-20 km derinliğinde bir silahsız bölge oluşturulmasını öngörüyor.

Bölgedeki önde gelen İslamcı militan örgüt Tahrir el Şam, bu anlaşmaya uyacağını belirten ifadelerine rağmen, bunu açık seçik söylemiş değil.

Türkiye, Rusya ve Esad yanlısı İran ile vardığı daha önceki bir anlaşma uyarınca İdlib'de 12 askeri gözlem noktası kurdu.

Birleşmiş Milletler, 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib bölgesini hedef alacak büyük bir askeri saldırının insani bir felakete yol açacağını söylemişti.

