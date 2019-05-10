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Esad rejiminin İdlib’e saldırıları devam ediyor: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

Esad rejiminin İdlib ve Hama kırsalına düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Esad rejimi ve Rusya’ya ait uçakların İdlib ve Hama arasında bulunan Han Şeyhun ve Kafr Nabl kırsal bölgelerine düzenlediği yoğun saldırılarına devam ediyor.

Esad rejiminin İdlib ve Hama kırsalına düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Esad rejimi ve Rusya’ya ait uçakların İdlib ve Hama arasında bulunan Han Şeyhun ve Kafr Nabl kırsal bölgelerine düzenlediği yoğun saldırılarına devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Bölgedeki ağır bombardımanlar devam ederken sivillerin güvenli bölgelere doğru göç ettiği belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi tarafından yapılan açıklamada ise 26 Nisan’dan bu yana bölgeye 496’sı Suriye rejimi, 572’si ise Rus uçakları tarafından düzenlenmek üzere toplamda bin 68 hava saldırısı düzenlendi.
Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivilin ise Atme kampı gibi Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç ettiği ise aktarılmıştı. Öte yandan sivillerin durumlarının çok kötü olduğu ve acil yardım bekledikleri de ifade edilmişti.

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