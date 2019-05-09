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Esad Rejimi’nin saldırıları sonucu siviller güvenli bölgelere göç etmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:40 | Son Güncelleme

Esad Rejimi’nin İdlib kırsalına yoğunlaşan saldırıları sonucu Suriyeli vatandaşların Atme Kampı başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etmeye başladığı kaydedildi.Esad Rejimi ve Rusya’ya ait kuvvetlerin son dönemlerde İdlib ve Hama kırsalına yoğunlaşan saldırıları sonucu Suriyeli vatandaşlar yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı.

Esad Rejimi’nin İdlib kırsalına yoğunlaşan saldırıları sonucu Suriyeli vatandaşların Atme Kampı başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etmeye başladığı kaydedildi.

Esad Rejimi ve Rusya’ya ait kuvvetlerin son dönemlerde İdlib ve Hama kırsalına yoğunlaşan saldırıları sonucu Suriyeli vatandaşlar yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Rejimin ve Rus uçaklarının saldırılarından kaçan siviller Atme Kampı başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etmeye başladı. Sivil toplum kuruluşlarının göç edilen bölgelerdeki çalışmaları devam ederken İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Ruhi Ademoğlu, yaşanan son duruma ilişkin, “Şuan Atme’deyiz. Son sekiz gündür İdlip kırsalına yapılan bombardımandan dolayı bölgeye çok yoğun insan akımı var. Atme bölgesine yaklaşık 400 bin ilave insan gelmiş oldu. Gerçekten durumları çok vahim.” dedi.

“İnsanlar zeytinliklerin diplerine yerleşmeye çalışıyorlar”
Bölgedeki durumun oldukça kötü olduğunu vurgulayan Ademoğlu, “İnsanlar zeytinliklerin diplerine yerleşmeye çalışıyorlar, buldukları her alana yerleşmeye çalışıyorlar. Kadın ve çocuklar var. Gerçekten zor ve kötü bir durum var şuanda. Çocukların durumu çok içler acısı.” ifadelerini kullandı. Göç eden sivillerin yemek sıkıntısı çektiğini de belirten Ademoğlu, “Müslümanlara çağrıda bulunuyorum, lütfen şu ramazan gününün, şu mübarek günün hatırına, Allah rızası için yardım edin, gerçekten çok zor.” dedi.

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