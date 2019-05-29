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Esad rejiminin ve Rus uçaklarının İdlib’e saldırıları devam ediyor: 16 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 22:05 | Son Güncelleme

Esad rejiminin ve Rus uçaklarının İdlib’in çeşitli bölgelerine olan yoğun bombardımanı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 11’den 16’ya yükseldiği öğrenildi.

Esad rejiminin ve Rus uçaklarının İdlib’in çeşitli bölgelerine olan yoğun bombardımanı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 11’den 16’ya yükseldiği öğrenildi. Bölgeye yapılan ağır bombardıman devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen çatışmaların sona ermesi için çağrıda bulundu
Esad rejimi destekçileri ve Rusya’ya ait uçakların Suriye’nin İdlib kentinin çeşitli yerlerine olan yoğun bombardımanı devam ediyor. Rus uçakları ve Esad yanlılarının ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ olarak kabul edilen İdlib’e olan saldırıları sonucu ise bugün aralarında kadın ve çocukların da olduğu 16 kişi hayatını kaybetti.

“Çok fazla insan öldü bu savaşı sonlandırmalıyız”
Bölgede yaşanan yoğun bombardıman devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen çatışmaların durması için çağrıda bulundu. Suriye’de yaklaşık 8 yıldır devam eden savaşın politik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Pedersen, bölgede gruplar arasında güven eksikliğinden kaynaklanan derin ayrılıkların olduğunu ve çözüm için ayrıca bunların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun gerçekleşmemesi halinde Suriye için bir ‘barış senaryosu’ olmasının olası görünmediğini belirten temsilci, “Çok fazla insan öldü. Açıkça görülüyor ki devam eden bu savaşı sonlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.
Yaşanan saldırılarda sivillerin öldüğüne dikkat çeken temsilci, “Teröristler ile savaşmak tabii ki meşrudur. Ama bu uluslararası insan hakları gözetilerek yapılmalıdır” dedi.

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