Esad sonrası AK Parti farkı açtı! Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Betimar'dan yeni seçim anketi! İşte partilerin oy oranları

Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı doğru tahmin eden Betimar, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası kapsamlı bir seçim anketi yaptı. 1750 kişiyle 26 ilde yapılan araştırmanın sonuçlarını gazeteci Fuat Uğur, tv100'deki köşe yazısında paylaştı.

ESAD SONRASI AK PARTİ FARKI AÇTI

Esad rejiminin sona ermesinin ardından kasım ayında AK Parti ile CHP arasıraki AK Parti lehine olan 2 puanlık farkın ekonomik krize rağmen 6 puana çıkması dikkat çekti.

CHP'NİN OYLARI GERİLİYOR

Betimar'ın düzenli yaptığı anketlerde 2023 genel seçimlerinden sonra gerileyen AK Parti'nin yeniden aynı seviyeye yaklaştığı, CHP'nin oylarında gerileme olduğu görülüyor.

Betimar'ın katılımcılara yönelttiği sorular ve gelen yanıtların oranı şöyle;

SURİYE'DE MUHALİFLERİN DİKTATÖR ESAD REJİMİNİ DEVİREREK YÖNETİMİ ELE GEÇİRMESİYLE İLGİLİ KANAATİNİZİ BELİRTİR MİSİNİZ?

Olumlu buluyorum destekliyorum: Yüzde 72.1

Olumsuz buluyor desteklemiyorum: Yüzde 19.7

Bilmiyorum fikrim yok: 8.2

SURİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER İLE İLGİLİ TÜRKİYE’NİN İZLEDİĞİ POLİTİKAYI (STRATEJİYİ) NE KADAR BAŞARILI BULUYORSUNUZ?

Başarılı: Yüzde 44

Kısmen başarılı: Yüzde 25,7

Başarısız: Yüzde 22,6

Fikrim yok: Yüzde 7,7

SİZCE SURİYE’DE HUZUR VE GÜVEN ORTAMI SAĞLANABİLİR Mİ?

Evet sağlanır: Yüzde 62

Hayır sağlanmaz: Yüzde 32

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I NE KADAR BAŞARILI BULUYORSUNUZ?

Çok başarılı: Yüzde 24,1

Başarılı: Yüzde 27

Ne başarılı ne de değil: yüzde 19,1

Başarısız: Yüzde 18,2

BU PAZAR BİR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERİRSİNİZ?

AK Parti: Yüzde 33,6

CHP: Yüzde 27,3

DEM: Yüzde 9,8

MHP: Yüzde 9,3

ZP: Yüzde 5,3

İYİ Parti: Yüzde 4,9

YRP: Yüzde 4,2

BETİMAR’IN 14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİNDEN SONRA YAPTIĞI TÜM ANKETLERİN SEYRİ