Esad sonrası AK Parti farkı açtı! Son seçimleri nokta atışı bilmişti... Betimar'dan yeni seçim anketi! İşte partilerin oy oranları

Son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı doğru tahmin eden Betimar, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası kapsamlı bir seçim anketi yaptı. 1750 kişiyle 26 ilde yapılan araştırmanın sonuçlarını gazeteci Fuat Uğur, tv100'deki köşe yazısında paylaştı.
Esad rejiminin sona ermesinin ardından kasım ayında AK Parti ile CHP arasıraki AK Parti lehine olan 2 puanlık farkın ekonomik krize rağmen 6 puana çıkması dikkat çekti.
Betimar'ın düzenli yaptığı anketlerde 2023 genel seçimlerinden sonra gerileyen AK Parti'nin yeniden aynı seviyeye yaklaştığı, CHP'nin oylarında gerileme olduğu görülüyor.
Betimar'ın katılımcılara yönelttiği sorular ve gelen yanıtların oranı şöyle;
Olumlu buluyorum destekliyorum: Yüzde 72.1
Olumsuz buluyor desteklemiyorum: Yüzde 19.7
Bilmiyorum fikrim yok: 8.2
Başarılı: Yüzde 44
Kısmen başarılı: Yüzde 25,7
Başarısız: Yüzde 22,6
Fikrim yok: Yüzde 7,7
Evet sağlanır: Yüzde 62
Hayır sağlanmaz: Yüzde 32
Çok başarılı: Yüzde 24,1
Başarılı: Yüzde 27
Ne başarılı ne de değil: yüzde 19,1
Başarısız: Yüzde 18,2
AK Parti: Yüzde 33,6
CHP: Yüzde 27,3
DEM: Yüzde 9,8
MHP: Yüzde 9,3
ZP: Yüzde 5,3
İYİ Parti: Yüzde 4,9
YRP: Yüzde 4,2